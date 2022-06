Roberto Martinez : "C'était bien de nous voir défendre"

Le sélectionneur national était satisfait de la prestation de ses hommes après la victoire face à la Pologne (0-1).

"Nous avons eu beaucoup de corners et d'occasions, nous avons très bien commencé le match. Nous n'avons pas marqué de second but (...) mais nous avons montré beaucoup de personnalité", a analysé Roberto Martinez au micro de RTL Sport. "C'était bien de voir comment nous avons souffert, et comment nous avons défendu. C'est une très bonne victoire pour nous."

"Nous avons eu de bonnes occasions, et puis nous n'avons pas pu marquer ce second but. Nous avons eu à bien défendre. C'était une performance complète, et c'est exactement ce que méritent les joueurs par rapport à ce qu'ils ont montré dans cette période de temps."

L'Espagnol préfère se concentrer sur les résultats et les performances de son équipe. "(Le fait que les Pays-Bas aient gagné dans les dernières secondes face au Pays de Galles) ne veut absolument rien dire. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons. Nous devrons jouer le Pays de Galles à domicile et ensuite nous irons aux Pays-Bas. Ils ont failli gagner face à la Pologne à la dernière minute sur penalty, les matchs sont très très serrés. A la fin, les résultats placeront chacun à sa place."