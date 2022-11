LIVE : le Maroc et la Croatie dos-à-dos à la pause (0-0)

Le Maroc entame sa Coupe du Monde ce mercredi face à la Croatie.

Pour ce premier match des Lions de l'Atlas, Walid Regragui fait confiance à l'expérience et notamment à Selim Amallah : le milieu offensif du Standard est titulaire. Alors que la blessure d'Amine Harit laissait la porte ouverte à une surprise comme Bilel El Khannouss d'entrée de jeu, les deux petits nouveaux - El Khannouss et Zaroury - débutent sur le banc. On s'attend à les voir monter au jeu...et donc devenir officiellement "Marocains" ce mercredi.