Nouveau record de longévité pour Luka Modric

Aligné par Zlatko Dalic pour ce premier match d'ouverture du groupe F - celui de nos Diables Rouges -, le milieu de terrain et capitaine de la Croatie honore sa 156e sélection nationale.

Modric dispute sa troisième Coupe du monde, et son 8e grand tournoi international. Selon la célèbre agence de statistiques Opta, Modric est le premier joueur de l'histoire du football à prendre part à un tournoi majeur sur trois décénnies.

