Selim Amallah : "Un point précieux contre un adversaire qui n'était pas n'importe qui"

Le milieu de terrain du Maroc s'est montré satisfait de la prestation des siens face à la Croatie.

Titulaire en tant que milieu droit face à la Croatie, Selim Amallah est resté les 90 minutes de la rencontre sur le terrain. Le joueur du Standard de Liège a joué un rôle important dans le bon point (0-0) accroché par le finaliste du dernier Mondial. "Toute l'équipe a fait un grand match, on a énormément couru, on s'est battu les uns pour les autres et c'est ce qui compte", a-t-il déclaré en après-match.

"C'est un point précieux contre un adversaire qui n'était pas n'importe qui. Il ne nous a pas manqué grand-chose pour gagner. Il faudra continuer à jouer comme on a joué aujourd'hui mais on devra quand même aller chercher les adversaires plus haut pour marquer des buts et être efficaces en contre-attaque", a-t-il admis.

Le prochain adversaire du Maroc et d'Amallah, ce sera la Belgique, le dimanche 27 novembre, dans un match d'ores et déjà très important.