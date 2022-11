9 passes réussies : la statistique terrible de Selim Amallah contre la Croatie

Dans le groupe F comprenant la Belgique, le Maroc et la Croatie ont partagé l'enjeu en début d'après-midi (0-0). Lors de cette rencontre, la titularisation du médian écarté du noyau du Standard de Liège, Selim Amallah. Beaucoup de questions persistaient donc quant à sa présence : Quel est son rythme, sa forme physique ? Quelle sera son efficacité sur le terrain ? Peut-il montrer son meilleur visage afin de s'exposer aux suiveurs étrangers ? Et bien, pas vraiment.

Invisible, muselé, le joueur de 26 ans n'a réussi que... 9 passes. Un bilan incroyablement faible, qui montre toutes les difficultés rencontrées par l'ancien joueur de Mouscron face aux milieux croates. Alors que le Standard espérait une grande Coupe du Monde de son joueur pour le vendre à prix d'or, les choses ne débutent pas vraiment de la meilleure des manières.

Ended with nine in 90 minutes... https://t.co/XyZWMrvw1T pic.twitter.com/rJo9qIhNo3