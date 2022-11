Walid Regragui après le nul face à la Croatie : "Un bon résultat, mais..."

Le sélectionneur du Maroc s'est exprimé après le match nul (0-0) face à la Croatie.

Regragui vient de prendre un point face à la Croatie, pour le premier match du Maroc en Coupe du monde. Mais le successeur de Vahid Halilhodzic garde tout de même quelques regrets quant à l'efficacité de ses joueurs, qui ont certes tenu la Croatie en échec mais n'ont pas non plus réussi à trouver le chemin des filets. "On est toujours dans la course. Mais c’est dommage, le peu d’opportunité qu’on a pu avoir, on ne les a pas concrétisés. On a fait beaucoup d’erreurs techniques au milieu aussi."

Walid Regragui ne boudait pas non plus son plaisir : "Sincèrement on était face à une belle équipe. Ils ont un milieu de terrain très fort. On a essayé d’être en bloc mais on les a peut-être trop respecté par moment. On a eu de la fatigue à la fin mais c’est un bon résultat."

Focus maintenant sur le match contre la Belgique : "Il nous reste 4 jours pour travailler et récupérer."