L'Angleterre écrase le Pays de Galles, un premier 8e est déjà connu !

L'Angleterre n'a fait qu'une bouchée du Pays de Galles et retrouvera le Sénégal en 8es de finale.

Si le match entre les USA et l'Iran est sans aucun doute le plus tendu du soir, l'affiche reste de l'autre côté, entre Angleterre et Pays de Galles. Un derby britannique, entre la "nouvelle" Angleterre plus sexy et frivole que les clichés, et foot british old-school représenté par des Gallois peu plaisants dans ce Mondial. Et si sur papier, l'Angleterre peut toujours...être éliminée, l'objectif est surtout la première place du groupe, tandis que le Pays de Galles doit l'emporter pour créer la surprise et se qualifier en priant pour un nul de l'autre côté.

Pour l'occasion, Gareth Southgate fait un peu tourner, mais pour quels joueurs : exit Saka, Sterling et Mount, place à...Rashford, Foden et Henderson. Pas forcément une équipe B. Et sans surprise, cette Angleterre est largement plus forte dans le jeu que son rival régional. Dès la 11e, Danny Ward doit sortir dans les pieds de Rashford bien servi par Kane. Il n'y en a absolument que pour l'Angleterre, avec Rashford et Foden intenables pour cette première titularisation du tournoi.

Les plus grosses occasions de la première période seront encore signées Foden, d'une frappe en pivot de peu à côté, puis Rashford d'une bicyclette opportuniste. Le Pays de Galles tient cependant bon...jusqu'au début de la seconde période. Une bête faute d'Ampadu offre un coup-franc parfaitement placé à Marcus Rashford, qui envoie une fusée dans les filets de Ward (50e, 0-1). En 30 secondes, le bateau sombre : une haute récupération de...Rashford permet à Harry Kane, toujours pas buteur mais encore à l'assist, de centrer pour Phil Foden (0-2, 51e).

Kieffer Moore offre une petite réaction d'une frappe déviée que Pickford repousse (56e), et le Pays de Galles aurait dû se retrouver à 10 sur un tacle appuyé d'Aaron Ramsey. C'est encore Marcus Rashford qui frappe : une accélération, un crochet et une frappe que Ward laisse filer (69e, 0-3). Les entrées de Bellingham et Sterling mettent encore un peu plus le feu dans une équipe galloise qui n'encaissera plus, mais n'aura tout bonnement pas existé. Dans ce match, et dans ce Mondial...