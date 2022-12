La Suisse assure le spectacle et la qualification face à la Serbie

La Nati a émergé d'un match très plaisant, surtout en première mi-temps.

La donne était simple au coup d'envoi de la recontre : si le Brésil ne perdait pas face au Cameroun, un nul suffisait à la Suisse pour se qualifier pour les huitièmes de finale, là où la Serbie devait absolument gagner. C'est pourtant la Nati qui se montre en première avec une triple occasion mais la défense puis Vanja Milnkovic-Savic se montraient costaud pour écarter le danger.

De quoi donner le ton d'une rencontre qui a vu le ballon rapidement passer d'un rectangle à l'autre. La Serbie, emmenée par un Dusan Tadic omniprésent entre les lignes, réagissait quand le joueur de l'Ajax décalait Zivkovic dans l'intérieur du jeu ; mais la frappe enroulée de ce dernier s'écrasait sur le poteau (12e).

C'est pourtant la Suisse, très incisive en contre, qui va ouvrir le score à la 20e grâce à un bon travail de Ricardo Rodriguez sur la gauche. Le centre du latéral est dévié par la défense mais Djibril Sow traînait aux abords du grand rectangle pour décaler Xherdan Shaqiri dont la frappe déviée trompe le gardien serbe.

La Nati pendait avoir fait le plus dur en contenant les assauts serbe du début de match mais cinq minutes plus tard, Alexandar Mitrovic égalisait d'une belle tête décroisée sur un centre de Dusan Tadic. Sur leur lancée, les Serbes prenaient ensuite l'avantage grâce une récupération haute de Tadic qui cédait à Dusan Vlahovic dans le rectangle pour le 2-1 sur une frappe crosiée.

Mais il était écrit que cette époumonante première mi-temps verrait encore un nouveau rebondissement. Juste avant le repos, la défense serbe oubliait Silvan Widmer sur la droite. Le centre du latéral trouvait Breel Embolo qui concluait au petit rectangle comme à l'entraînement.

La deuxième mi-temps reprenait sur les mêmes bases avec une magnifique action suisse qui faisait mouche d'emblée : lancé en profondeur, Breel Embolo partait en profondeur et temporise, servait Xherdan Shaqiri qui combinait pour un jeu en triangle pour isoler Remo Freuler qui ne se faisait pas prier pour le 3-2.

Cette fois, la Serbie a pris un coup sur la tête. Isolé dans le rectangle suite à un coup franc mal dégagé, Breel Embolo est proche de faire le break mais envoie le ballon au-dessus du but et est de toute manière signalé hors-jeu. Les Serbes tentaient de réagir mais la frappe de Dusan Tadic passaient loin au-dessus.

Le jeu se faisait plus haché et la nervosité montait, l'arbitre devait même calmer le banc serbe qui était monté sur la pelouse (66e). Comme souvent dans ces cas-là, les occasions se faisaient aussi plus rares avec des Serbes émoussés. La Nati avait plusieurs ocacsions de faire le break mais le coup franc de Manuel Akanji finissait dans le filet latéral (82e) et Vanja Milinkovic-Savic sortait bien dans les pieds de Christian Fassnacht lancé en profondeur (89e).

La rencontre s'achevait sur de nouvelles scènes de tension malgré une dernière possibilité de Nemanja Radonjic (90e+10) Grâce à cette victoire, la Suisse finit deuxième de son groupe derrière le Brésil malgré la victoire du Cameroun et défiera le Portugal en huitième de finale.