La Corée du Sud bat le Portugal et se qualifie à la surprise générale !

Au bout du suspense, la Corée du Sud a battu le Portugal et se qualifie au nez et à la barbe de l'Uruguay !

Comme prévu, pas mal de changements au Portugal, qui a juste besoin d'un point pour accrocher la première place du groupe. Dalot est titularisé en l'absence de Nuno Mendes. Vitinha et Matheus Nunes reçoivent du temps de jeu. Cristiano Ronaldo est finalement titulaire. Ricardo Horta (Braga) est lui aussi présent en attaque. Par contre, pas de Palhinha.

Obligée de gagner aujourd'hui, la Corée tente quelques changements dans sa composition. Kim Min-jae est remplacé par Kwon Kyung-gwon. Lee Kang-In est aligné d'entrée. On note également le retour de Lee Jae-sung. Le milieu offensif de Mayence avait été laissé au repos face au Ghana. Incertain, Hwang Hee-Chan est absent du 11.

Dès le début du match, le Portugal prend l'avantage. Pepe lance un très long ballon vers Dalot. Le latéral de Manchester United profite de sa titularisation et passe très facilement dans la défense coréenne. Son centre en retrait trouve Ricardo Horta, qui inscrit son deuxième but en sélection (6e).

On se dit alors que cela va être très dur pour la Corée du Sud, qui n'arrive pas à construire proprement et subit les portées vers l'avant de Cancelo, qui tire sur le gardien Kim Seung-Gyu (15e).

Mais les guerriers Taeguk ont des ressources. Après une première alerte et un arrêt terrible de Diogo Costa sur un centre, bien heureux de voir Kim Jin-Su hors-jeu au moment de mettre le ballon au fond des filets, c'est Kim Young-Gwon qui égalise sur un corner très mal dégagé par...Cristiano Ronaldo (28e).

La star portugaise, assez actif mais peu servi devant, tente ensuite de faire la différence. D'abord en se présentant devant le gardien coréen, qui gagne son duel face à un CR7 hors-jeu, puis en suivant une frappe repoussée de Vitinha mais en manquant sa tête plongeante.

Horta tente, lui, de mettre le doublé, mais se montre trop peu incisif en zone de finition.

C'est aux Sud-Coréens de faire le jeu en seconde mi-temps. Mais force est de constater qu'ils rencontrent des difficultés. Après une magnifique reconversion, Heung Min-Son voit sa frappe contrée in extremis (56e).

Le Portugal s'endort, laisse la Corée du Sud jouer progressivement. Les Coréens prennent petit à petit confiance et testent Digo Costa via Son et Hwang In-Beom.

Alors que l'on rentre presque tranquillement dans les arrêts de jeu, le Portugal gagne un corner. La Corée se dégage et se rue vers l'avant face à une défense portugaise désorganisée. Heung-Min Son fait 50 mètres, fixe deux défenseurs et passe dans un trou de souris à Hwang Hee-Chan, qui trompe Digo Costa et fait exploser le stade (90e +1).

Grâce à cette victoire inattendue, la Corée du Sud attend sa qualification et le résultat du match Ghana - Uruguay. Les images des joueurs et des supporters coréens, en pleurs de joie mais plongés dans une tension insoutenable, sont folles...

Le verdict tombe quelques (très) longues minutes plus tard : suite à son goal average, la Corée du Sud passe à la surprise générale en huitièmes de finale et affrontera - à moins d'une surprise - le Brésil !