Double désillusion en Coupe du monde : l'Allemagne et le Costa Rica éliminés !

Malgré sa victoire, l'Allemagne est éliminée après la victoire du Japon face à l'Espagne.

Match crucial ce jeudi soir entre l'Allemagne et le Costa Rica avec à la clé une qualification en huitèmes de finale pour l'une des deux équipes. Au final, double désillusion puisque les deux équipes sont éliminées.

Le ton de la rencontre était directement mis en place pour la Mannschaft qui se montrait très offensive. Preuve en est : dix minutes à peine dans la rencontre et Serge Gnabry débloquait le compteur des siens avec un but qui annonçait déjà la couleur.

Une première mi-temps à sens unique dans cette rencontre même si les Costariciens ont eu quelques belles phases de jeu, la domination était très clairement allemande. En atteste les multiples tentatives de Gnabry et sa frappe qui passait juste à côté du poteau de Navas.

La deuxième période allait était d'une toute autre augure pour les Allemands avec les Costariciens qui prenaient les commandes et qui voulaient créer l'exploit. 58e et 70e, deux véritables refroidissements pour l'Allemagne avec l'égalisation et l'avantage donné aux Costariciens.

Cependant, deux minutes plus tard, Havertz redonnait un espoir à son équipe en plantant le 2-2. Ce regain d'orgueil allait changer la donne côté allemand puisqu'Havertz et Füllkrug allaient planter les deux buts suivants.

Une victoire qui ne changeait absolument rien pour l'Allemagne qui, malgré les trois points, était éliminée de cette Coupe du monde au même titre que son adversaire du jour.