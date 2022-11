Scénario fou : le Mexique domine l'Arabie Saoudite, mais est éliminé à la différence de buts

Le Mexique s'est enfin réveillé, trop tard : il a manqué un petit but pour aller chercher les 8es de finale.

Ce groupe C aura été fou jusqu'au bout ! Il fallait un miracle pour que le Mexique rêve à la qualification après avoir pris un petit point en deux rencontres, tandis que l'Arabie Saoudite peut légitimement y croire pour confirmer la sensation de son premier match. Médiocres pendant 180 minutes (sans la TVA), les hommes de Tata Martino vont cependant se sublimer...et créer le suspens.

Dès l'entame de match, le Mexique est plus incisif : Luis Chavez envoie le premier coup de canon à côté (3e), avant qu'Alexis Vega force Al Owais à une sortie en urgence (4e). L'Arabie Saoudite, surclassée sur le plan physique, souffre : Al Owais se couche péniblement devant Pineda (25e), Martin plante presque sa tête plongée sur un splendide centre d'un Hirving Lozano retrouvé (28e). Alors qu'en parallèle, Messi manque un penalty, les Faucons Verts se réveillent : il faut un retour en urgence de Jesus Gallardo sur Albirakan (45e+5), tandis que la tête d'Al-Hassan passe de peu à côté dans la foulée.

Dès le retour des vestiaires, le verrou sautera : Orbellin Pineda dévie intelligemment un ballon sur corner, et Henry Martin met le pied (47e, 0-1). La Pologne encaisse de l'autre côté : la course commence. Et c'est Luis Chavez qui frappe le plus fort : à plus de 30 mètres, son coup-franc fuse dans la lucarne d'Al Owais pour l'un des buts du Mondial (0-2, 53e). Lozano croit faire 0-3 mais est logiquement signalé hors-jeu.

Tandis que l'Argentine a fait 0-2, le scénario est clair : si un but de plus tombe pour le Mexique ou l'Albiceleste, c'est El Tri qui sera qualifié. Le Mexique poussera, Luis Chavez manquant même d'envoyer un coup-franc dans l'autre lucarne saoudienne (73e). Dans les arrêts de jeu, après un nouveau but refusé pour hors-jeu côté mexique et un nouvel arrêt d'Al Owais, Al-Dawsari ira faire 1-2, pour le détail (90e+6). Un troisième but mexicain aurait toujours suffi, au nombre de buts marqués ; mais il ne tombera pas. Le Mexique prend la porte, avec des regrets...qui datent des matchs précédents.