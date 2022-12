L'Uruguay et Luis Suarez, du rire aux larmes

Tout le monde se souvenait de la rencontre de 2010, de la main de Suarez et du penalty raté par Gyan. On a vécu pratiquement le même scénario... sauf que cette fois Suarez a parlé avec les pieds... avant de s'effondrer.

La donne était simple pour cette rencontre : si l'Uruguay voulait se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, il fallait absolument battre le Ghana... tout en espérant que la Corée du Sud ne s'impose pas contre le Portugal, ce qui donnerait une nouvelle fois la part belle aux calculatrices.

Mais on est encore loin de ce scénario, puisque c'est le Ghana qui a la main dans cette rencontre. Les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux et les occasions sont assez rares. La première est pour le Ghana, et c'est la plus belle. Une frappe de Jordan Ayew est repoussée, Kudus se précipite et semble plonger. Mais la VAR intervient et siffle un penalty pour une faute de Rochet, le gardien de la Céleste.

Nous sommes revenus 12 ans en arrière, et André Ayew a l'occasion d'effacer le raté de Gyan... mais il tire très mal son penalty et il est repoussé par le gardien. C'était la plus belle occasion ghanéenne, et les coéquipiers de Suarez vont en profiter. Et ce dernier va être décisif. Tout d'abord en effaçant un adversaire dans le rectangle avant de frapper. Le gardien repousse... mais De Arrascaeta marque dans le but vide (26', 0-1).

Et ce n'est pas terminé puisque quelques minutes plus tard, ce même De Arrascaeta reprend de volée une passe décisive en louche de Luis Suarez et trompe Gizi (31', 0-2). C'est la catastrophe pour le Ghana qui est pour le moment éliminé. Après la pause, les deux frères Ayew restent à la douche et Kudus se crée directement une belle occasion. Après tout, il y a deux buts à remonter.

Mais les Uruguayens savent défendre, et finalement rien ne bouge au niveau du score. Mais catastrophe pour Suarez et ses coéquipiers : dans l'autre match, la Corée du Sud mène contre le Portugal, résultat qui élimine l'Uruguay. L'Uruguay pousse, Cavani réclame un penalty, Valverde frappe, mais rien n'y fait. Tant le Ghana que l'Uruguay sont éliminés, et les larmes de Suarez n'y changeront rien.