Première surprise de ce Mondial : l'Australie renvoie le Danemark à la maison !

L'Australie s'est montrée solidaire jusqu'au bout pour conserver sa deuxième place.

Dans l'obligation de gagner face à l'Australie suite à un son maigre bilan d'un point récolté en deux matchs face à la Tunisie et la France, le Danemark commencait le match avec le ballon dans les pieds et la volonté de trouver la faille face au bloc bas des Socceroos, deuxièmes au moment du coup d'envoi.

Cela prenait la bonne direction quand Andreas Skov Olsen, bien décalé sur la droite, centrait en retrait pour Christian Eriksen dont la reprise était contrée par la défense (11e). Deux minutes plus tard, c'était Mathew Ryan qui s'interposait sur une frappe puissante de Mathias Jensen, bien trouvé en profondeur par Martin Braithwaite qui avait dévie le ballon de la tête.

Un jeu rapide qui n'a que très peu existé dans la première période. Dans un stade engourdi et qui avait un oeil sur le résultat de Tunisie-France, le Danemark a passé son temps à écarter sur les ailes mais les multiples pertes de balles et la lenteur du jeu ont permis au bloc australien de gérer la rencontre, de jouer pour le 0-0. Les hommes de Kasper Hjulmand rentraient au vestiaire en ayant créé très peu le danger.

La physionomie ne changeait pas à la reprise avec un jeu beaucoup très stéréotypé. Au moment où Kasper Hjulmand lancait Kasper Dolberg et Mikkel Damsgaard à l'heure de jeu, c'est l'Australie qui faisait basculer le match. Lancé en profondeur Mathew Leckie faisait tout tout seul en se jouant d'Andreas Christensen et en trompant Kasper Scmeichel d'une frappe croisée ! Un but qui tombait à pique vu l'ouverture du score de la Tunisie face à la France au même moment qui obligeait l'Australie à l'emporter.

Les Socceroos se faisaient une frayeur quand l'arbitre désignait le point de penalty suite à un accrochage d'Harry Souttar sur Kasper Dolberg à l'occasion d'un centre. Le juge de ligne les rassurait quelques secondes plus tard en signalant le hors-jeu de Dolberg (73e).

Dans l'obligation de marquer deux fois pour se qualifier, le Danemark semblait résigné. Malgré l'apport de nouveaux joueurs du secteur offensif, Mathew Ryan passait une fin de match relativement tranquille. Dernière frayeur malgré tout dans le temps additionnel mais la reprise de la tête d'Andreas Cornelius sur corner passait juste au-dessus du but.

Grâce à cette nouvelle clean sheet et surtout à cette victoire, l'Australie se qualifie pour les huitièmes de finale en terminant deuxième derrière la France. Une première depuis 2006 où la bande à Tim Cahill était sortie de son groupe. Côté danois, la déception est immense dans un groupe où la qualification semblait abordable.