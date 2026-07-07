Suis Etats-Unis - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 02:00.
|Date:
|07/07/2026 02:00
|Compétition:
|Coupe du Monde
|journée:
|Huitièmes de finales
LIVE : Doku et KDB sur le banc, Balogun bel et bien titulaire côté américain (2h)
La Belgique affronte les Etats-Unis dans la nuit de lundi à mardi à Seattle. Les Diables Rouges peuvent-ils le faire ?
02:00
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00:59
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Les onze de base sont connus
Doku et KDB sont sur le banc. Balogun, côté américain, est bien présent
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Banc: Matt Turner - Auston Trusty - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Miles Robinson - Sebastian Berhalter - Max Arfsten - Haji Wright - Timothy Weah - Mark McKenzie - Joe Scally - Chris Brady - Alejandro Zendejas
Banc: Zeno Debast - Arthur Theate - Axel Witsel - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku - Jérémy Doku - Senne Lammens - Mike Penders - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Matias Fernandez Pardo
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19:33
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Prono Etats-Unis - Belgique
Etats-Unis gagne
Partage
Belgique gagne
|Etats-Unis gagne
|Partage
|Belgique gagne
|13.27%
|12.24%
|74.49%
|Les plus populaires
|1-2
(39x)
|1-3
(11x)
|2-1
(9x)
Comparatif Etats-Unis - Belgique
face-à-face remportés
0
1
4
|28/03 20:30
|Etats-Unis
|2-5
|Belgique
|01/07 22:00
|Belgique
|2-1*
|Etats-Unis
|30/05 02:11
|Etats-Unis
|2-4
|Belgique
|30/05 02:11
|Etats-Unis
|2-4
|Belgique
|06/09 20:45
|Belgique
|1-0
|Etats-Unis