LIVE : Doku et KDB sur le banc, Balogun bel et bien titulaire côté américain (2h)

Etats-Unis: Matt Freese - Tim Ream - Chris Richards - Alex Freeman - Antonee Robinson - Malik Tillman - Tyler Adams - Weston McKennie - Sergino Dest - Christian Pulisic - Folarin Balogun

Banc: Matt Turner - Auston Trusty - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Miles Robinson - Sebastian Berhalter - Max Arfsten - Haji Wright - Timothy Weah - Mark McKenzie - Joe Scally - Chris Brady - Alejandro Zendejas



Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Amadou Onana - Nicolas Raskin - Dodi Lukebakio - Youri Tielemans - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere

Banc: Zeno Debast - Arthur Theate - Axel Witsel - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku - Jérémy Doku - Senne Lammens - Mike Penders - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Matias Fernandez Pardo