Suis Etats-Unis - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 02:00.
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Date: 07/07/2026 02:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Huitièmes de finales

LIVE : Doku et KDB sur le banc, Balogun bel et bien titulaire côté américain (2h)

La Belgique affronte les Etats-Unis dans la nuit de lundi à mardi à Seattle. Les Diables Rouges peuvent-ils le faire ?

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Temps   02:00 
00:59
 Les onze de base sont connus
Doku et KDB sont sur le banc. Balogun, côté américain, est bien présent
Etats-Unis (Etats-Unis - Belgique)
Etats-Unis: Matt Freese - Tim Ream - Chris Richards - Alex Freeman - Antonee Robinson - Malik Tillman - Tyler Adams - Weston McKennie - Sergino Dest - Christian Pulisic - Folarin Balogun
Banc: Matt Turner - Auston Trusty - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Miles Robinson - Sebastian Berhalter - Max Arfsten - Haji Wright - Timothy Weah - Mark McKenzie - Joe Scally - Chris Brady - Alejandro Zendejas

Belgique (Etats-Unis - Belgique)
Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Amadou Onana - Nicolas Raskin - Dodi Lukebakio - Youri Tielemans - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Banc: Zeno Debast - Arthur Theate - Axel Witsel - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku - Jérémy Doku - Senne Lammens - Mike Penders - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Matias Fernandez Pardo





19:33
Etats-Unis - Belgique

Etats-Unis Etats-Unis
Freese Matt  
Ream Tim  
Richards Chris  
Freeman Alex  
Robinson Antonee  
Tillman Malik  
Adams Tyler  
McKennie Weston  
Dest Sergino  
Pulisic Christian  
Balogun Folarin  
Banc
Turner Matt  
Trusty Auston  
Reyna Giovanni  
Pepi Ricardo  
Aaronson Brenden  
Robinson Miles  
Berhalter Sebastian  
Arfsten Max  
Wright Haji  
Weah Timothy  
McKenzie Mark  
Scally Joe  
Brady Chris  
Zendejas Alejandro  
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut  
Castagne Timothy  
Mechele Brandon  
Ngoy Nathan  
De Cuyper Maxim  
Onana Amadou  
Raskin Nicolas  
Lukebakio Dodi  
Tielemans Youri  
Trossard Leandro  
De Ketelaere Charles  
Banc
Debast Zeno  
Theate Arthur  
Witsel Axel  
De Bruyne Kevin  
Lukaku Romelu  
Doku Jérémy  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Vanaken Hans  
Saelemaekers Alexis  
Fernandez Pardo Matias  

Prono Etats-Unis - Belgique

Etats-Unis gagne
Partage
Belgique gagne
Etats-Unis Etats-Unis gagne Partage Belgique Belgique gagne
13.27% 12.24% 74.49%
Les plus populaires
1-2
(39x)		 1-3
(11x)		 2-1
(9x)

Comparatif Etats-Unis - Belgique

face-à-face remportés

0
1
4
28/03 20:30 Etats-Unis Etats-Unis 2-5 Belgique Belgique
01/07 22:00 Belgique Belgique 2-1* Etats-Unis Etats-Unis
30/05 02:11 Etats-Unis Etats-Unis 2-4 Belgique Belgique
30/05 02:11 Etats-Unis Etats-Unis 2-4 Belgique Belgique
06/09 20:45 Belgique Belgique 1-0 Etats-Unis Etats-Unis
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Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 0-1 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 02:00 Belgique Belgique
Argentine Argentine 18:00 Egypte Egypte
Suisse Suisse 22:00 Colombie Colombie
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