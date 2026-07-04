Les billets pour Belgique - États-Unis explosent : les prix donnent le vertige

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Les billets pour Belgique - États-Unis explosent : les prix donnent le vertige
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Les supporters belges devront casser leur tirelire pour assister au huitième de finale de la Coupe du monde face aux États-Unis. Les prix des billets ont explosé à quelques jours de la rencontre.

Assister au huitième de finale entre la Belgique et les États-Unis à Seattle ne sera pas à la portée de tout le monde. À quelques jours de la rencontre, les prix des billets se sont envolés. Selon Het Laatste Nieuws, il faut débourser au moins 2 200 euros pour entrer dans le stade, contre 800 euros lors de la mise en vente... En seulement quelques jours, le tarif d'entrée a presque triplé.

Presque 10 000 euros pour assister au match ?

Les places les mieux situées atteignent 9 300 euros ! En moyenne, un supporter doit prévoir près de 5 300 euros pour vivre cette affiche depuis les tribunes. Cette flambée s'explique par l'importance du rendez-vous, mais aussi par l'immense demande autour de cette affiche.

Les États-Unis peuvent atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. En face, les Diables Rouges tenteront de décrocher une quatrième qualification à ce stade de la compétition. L'enjeu est immense pour les deux sélections, qui ont une belle occasion de marquer leur histoire.

Deux victoires sur les deux derniers matchs

Ce duel rappellera de bons souvenirs aux supporters belges. En 2014, les deux nations s'étaient déjà affrontées en huitièmes de finale. La Belgique s'était imposée 2-1 grâce à Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku après prolongation. Plus récemment, les hommes de Rudi Garcia avaient également battu les Américains 5-2 en match amical à Atlanta. Un succès qui pourrait leur donner un léger avantage sur le plan mental.

Le Portugal ou l'Espagne en quarts de finale


Le vainqueur retrouvera le Portugal ou l'Espagne en quarts de finale. Une affiche de prestige qui expliquerait pourquoi les supporters sont prêts à dépenser de grosses sommes pour assister à cette rencontre.

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