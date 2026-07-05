"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

À deux jours du choc entre la Belgique et les États-Unis en Coupe du monde 2026, la FIFA annule la suspension de Folarin Balogun. Un énorme passe-droit qui provoque la colère des Belges et fait exulter Donald Trump.

L'annonce du retour surprise de Folarin Balogun pour le choc face à la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a fait réagir jusqu'au sommet du pouvoir américain. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump s'est félicité de ce verdict inattendu : "Merci à la FIFA d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice !"

Une décision qui a provoqué beaucoup de réactions

Cette prise de parole enflamme la polémique à deux jours du coup d'envoi à Seattle, prévu à 2h du matin, heure belge. Pour les supporters des Diables Rouges, ce soutien présidentiel ajoute de l'huile sur le feu et renforce l'idée d'un traitement de faveur pour le pays hôte.

Un prix de la paix ou de la honte

Le lien entre la FIFA et Trump pose question depuis longtemps. L'instance lui a décerné son "prix de la paix" il y a quelques mois. Un choix absurde aux yeux des observateurs, alors que les États-Unis étaient en plein conflit ouvert avec le Venezuela et venaient de renverser son président.

Donner ce prix était d'autant plus contestable que Washington menaçait l'Iran avant de passer à l'action en février dernier. Ces bombardements américains ont déclenché une guerre au Moyen-Orient entre l'Iran, Israël et les pays arabes voisins qui abritent des bases militaires américaines.

La sélection des Etats-Unis retrouve des forces

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La sélection américaine reste concentrée. L'équipe a communiqué : "Nous acceptons la décision du Comité de Discipline et sommes satisfaits que Folarin Balogun soit éligible demain. Toute notre attention est concentrée sur le match contre la Belgique, et nous nous réjouissons du soutien de nos fans." Rudi Garcia devra peut-être changer ses plans... Pour rappel, Balogun est l'attaquant de l'AS Monaco.