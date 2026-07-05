"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun
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La FIFA s'attire les foudres des supporters belges en annulant la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun juste avant le huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

À deux jours du huitième de finale entre la Belgique et les États-Unis, une décision de la FIFA fait énormément parler. L'instance mondiale a annoncé que Folarin Balogun pourra finalement affronter les Diables Rouges. L'attaquant américain avait été expulsé contre la Bosnie après un tacle dangereux. Son carton rouge est maintenu, mais sa suspension d'un match a été levée, ce qui lui permet d'être disponible pour ce rendez-vous très attendu. Une annonce qui a surpris de nombreux observateurs.

Un an de sursis pour Folarin Balogun

Pour justifier sa décision, la FIFA explique que cette suspension est levée à titre exceptionnel. "S'il commet une nouvelle infraction de nature et de gravité similaire pendant un an, la suspension sera révoquée et la sanction appliquée", précise l'instance. Une explication qui peine à convaincre de nombreux supporters. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées quelques minutes après l'annonce, avec une vague d'incompréhension et de colère. Beaucoup estiment que cette décision aurait dû être communiquée plus tôt.

Mais quel scandale !

Du côté belge, cette décision passe mal. Le compte de supporters BelgiumTouch sur X était agacé : "Tu annonces ça la veille du match ? Mais quel scandale ! Les joueurs ont préparé le match en conséquence, et puis qui nous dit que les USA n'étaient pas au courant ?" D'autres internautes ont également exprimé leur frustration, certains allant jusqu'à dénoncer une décision "honteuse" ou à s'interroger sur son timing. Les commentaires se sont rapidement enchaînés...

Un changement de plan pour Rudi Garcia ?

Cette annonce pourrait avoir un impact sportif. Depuis plusieurs jours, le staff de Rudi Garcia préparait son plan de jeu en imaginant une attaque américaine privée de Balogun. Le retour de l'avant-centre oblige forcément à revoir certains détails tactiques. Dans un match à élimination directe, le moindre détail compte. Alors forcément, ce changement de dernière minute fait grand bruit. Le fait que la rencontre se dispute aux États-Unis alimente les discussions, même si aucun élément ne permet d'établir un lien avec la décision de la FIFA. Cette décision offre une solution offensive supplémentaire au sélectionneur américain, Mauricio Pochettino.

Une série postivie pour les Diables Rouges

Les Diables Rouges devront laisser cette polémique de côté et se concentrer sur le match. Le huitième de finale contre les États-Unis se jouera dans la nuit de lundi à mardi, à 2 heures du matin (heure belge). Les précédents affrontements sont plutôt favorables à la Belgique, victorieuse 5-2 en match amical au mois de mars et déjà tombeuse des Américains 2-1 en huitième de finale de la Coupe du monde 2014. Mais ces statistiques ne garantiront rien. Les États-Unis évolueront devant leur public et pourront compter sur le retour inattendu de Balogun pour tenter de créer la surprise.

Les hommes de Garcia espèrent prolonger cette série et décrocher leur place en quarts de finale. Aux Diables Rouges de répondre sur le terrain.

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