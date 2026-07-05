"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

Le PS attaque la FIFA sur X (ex-Twitter) après l'annulation de la suspension de Balogun. Un huitième de finale contre les USA devenu ultra-politique.

L'affaire Folarin Balogun prend une tournure politique totalement inattendue en Belgique francophone. Le choc des huitièmes de finale entre les Diables Rouges et les États-Unis approche à grands pas. La décision de la FIFA d'annuler la suspension de l'attaquant américain fait encore grincer des dents.

Ce retour, activement salué par Donald Trump sur ses réseaux sociaux, ne passe pas du tout auprès de la gauche belge, qui crie au scandale démocratique et sportif. C'est sur le réseau social X (ex-Twitter) que le Parti Socialiste (PS) a décidé de monter au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de passe-droit monumental.

"Shame on you !

Dans une publication cinglante, les socialistes n'ont pas mâché leurs mots à l'égard de l'instance du football mondial : "Shame on you ! Quand l'argent fait la loi, le mondial perd toute crédibilité."

La FIFA a plié sous la pression des Etats-Unis

Shame on you ! Quand l’argent fait la loi, le mondial perd toute crédibilité.



Adapter les règles pour faire plaisir à Trump, tenter de tricher pour gagner, quelle image déplorable de la FIFA, du mondial de foot et pour les Etats-Unis.



Les règles doivent être respectées par… — Parti Socialiste (@PSofficiel) July 5, 2026

Pour les socialistes, la FIFA s'est couchée devant le poids politique et financier du pays organisateur. Le PS accuse ouvertement l'instance de favoriser les intérêts américains. "Adapter les règles pour faire plaisir à Trump, tenter de tricher pour gagner, quelle image déplorable de la FIFA, du mondial de foot et pour les Etats-Unis".



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Les responsables politiques estiment que le sport doit rester un terrain d'égalité où les puissants ne disposent d'aucun privilège. Le PS conclut son message avec une formule simple mais lourde de sens : "Les règles doivent être respectées par tout le monde, dans le sport comme dans la vie".

Les Diables Rouges vont tenter de chercher une place en quarts de finale

La tension est à son comble. Ce tacle appuyé du PS montre que ce huitième de finale, prévu mardi à 2h du matin, dépasse le football. En tout cas, on sera tous derrière nos Diables Rouges !