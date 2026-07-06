Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

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Faut-il craindre un arbitrage favorable aux États-Unis face à la Belgique en seizièmes de finale ? La décision controversée de la FIFA concernant Folarin Balogun et plusieurs précédents dans l'histoire de la Coupe du monde alimentent les inquiétudes des supporters belges.

À quelques heures du huitième de finale entre la Belgique et les États-Unis, prévu ce mardi à 2 heures du matin (heure belge), beaucoup de supporters des Diables Rouges se posent la même question avant le coup d'envoi : peut-on faire confiance à l'arbitrage ? L'enjeu est immense. Le vainqueur décrochera son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La moindre décision arbitrale peut changer le destin d'une équipe. Et les événements des dernières heures n'ont fait qu'alimenter les doutes.

Le cas scandaleux de Folarin Balogun juste avant le match contre la Belgique

La décision de la FIFA concernant Folarin Balogun n'a fait qu'accentuer les interrogations. Expulsé lors du précédent match des États-Unis contre la Bosnie en seizièmes de finale, l'attaquant américain a conservé son carton rouge. En revanche, il ne sera pas suspendu face à la Belgique. L'instance mondiale a choisi d'appliquer l'article 27 de son règlement : Balogun est placé sous sursis pendant un an et ne sera suspendu qu'en cas de nouvelle faute grave durant cette période. Une décision qui surprend de nombreuses personnes. La dernière fois que c'est arrivé pendant un Mondial, c'était en 1962...

La Maison Blanche serait impliquée dans l'affaire

La polémique a pris une autre dimension lorsque le journaliste Ben Jacobs, de TalkSport, a affirmé que la Maison-Blanche serait intervenue auprès de la FIFA afin d'obtenir l'annulation de la suspension. L'UEFA a dénoncé le franchissement d'une "ligne rouge" dans son communiqué. Sepp Blatter, loin d'avoir laissé une image irréprochable à la tête de la FIFA, a évoqué un cas de corruption. Pour les supporters belges, difficile de ne pas se poser des questions face à une telle succession d'événements.

Est-ce que les supporters des Diables Rouges doivent s'inquiéter pour ce seizièmes de finale de Coupe du monde ?

Les supporters belges ont plusieurs raisons de se méfier. L'histoire de la Coupe du monde a montré que certains pays organisateurs ont bénéficié de décisions arbitrales très favorables. L'exemple le plus célèbre est celui de la Corée du Sud en 2002. En huitième de finale face à l'Italie, Francesco Totti est expulsé pour une prétendue simulation qui fait encore débat aujourd'hui et un but parfaitement valable de Damiano Tommasi est refusé.

Quelques jours plus tard, en quart de finale contre l'Espagne, deux buts espagnols sont annulés de manière très contestée, dont un pour un ballon "sorti" alors que les images montrent le contraire. Plus de vingt ans après, ces deux rencontres restent parmi les plus grands scandales de l'histoire de la Coupe du monde.

Lire aussi… La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

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Les Diables Rouges savent que les polémiques ne font pas gagner un match. Face au pays hôte, dans une compétition aussi prestigieuse, l'arbitre sera forcément sous les projecteurs. Espérons !

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