"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

Les Diables Rouges défient les États-Unis dans la nuit de lundi à mardi. Solide depuis le début du tournoi, Brandon Mechele n'a pas convaincu contre le Sénégal.

Avant la Coupe du Monde, la défense des Diables Rouges était l'un des principaux sujets d'inquiétude. Qui allait composer la charnière centrale ? Nathan Ngoy a gagné des points grâce à ses performances avec Lille, avant de confirmer tout son potentiel contre la Croatie en amical. Mais Rudi Garcia devait trouver qui allait remplacer Zeno Debast.

Une soirée compliquée contre le Sénégal

Ce fut Brandon Mechele. Le défenseur de 33 ans du Club de Bruges a eu sa chance en Coupe du Monde, lui qui n'avait pas disputé la moindre minute au Qatar en 2022. Mechele a assuré en phase de groupes et n'a commis aucune erreur.

Face au Sénégal, aux côtés d'Arthur Theate (le remplaçant de Ngoy, suspendu), il a passé une soirée difficile. Les consultants d'ESPN NL ne l'ont pas raté.

Trop lent ?

"Ce Mechele, il est d'une lenteur incroyable", a-t-il lâché. "C'était bizarre. Il s'est fait déborder plusieurs fois et sur le 2-0, Sarr est arrivé dans son dos. Ça ne tenait pas du tout dans l'axe."

Theate en a aussi pris pour son grade. "Theate était trois mètres devant, et pour un attaquant c'est facile de partir en profondeur", a poursuivi Van Polen. "La façon dont ils défendaient là... Je les ai trouvés moyens".



Lire aussi… "Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique›

Qui débutera contre les États-Unis ?

Theate a remplacé Ngoy contre le Sénégal, mais le défenseur de Lille est prêt à retrouver sa place. Expulsé face à l'Iran après une faute malheureuse, Ngoy avait immédiatement reçu le soutien de Garcia à l'issue de la rencontre. Tout porte à croire qu'il retrouvera une place dans le onze de départ.