Les Diables tombent dans le piège irlandais

Les hommes de Roberto Martinez se sont heurtés à de solides irlandais !

Roberto Martinez ne réserve, comme à son habitude, pas de surprises. Simon Mignolet défend les cages, Denayer et Boyata sont alignés derrière. Dendoncker et Tielemans - capitaine - sont alignés au milieu. A noter les titularisations des Brugeois De Ketelaere et Vanaken. Enfin, Batshuayi est en pointe.

L'attaquant du Besiktas, prêté par Chelsea, est le premier à se mettre en évidence. Grâce à un crochet et une frappe sèche à ras de terre de Batsman qui trompe Kelleher, les Diables mènent dès la 12e minute.

Les Belges mettent le pied sur le ballon, veulent déjà entrer dans la gestion. Ce n'est pas du goût d'Irlandais qui mettent beaucoup d'intensité et mettent le feu dans la défense des Diables. Au final, après quelques 10 grosses minutes de pressing et de bons mouvements, un centre de Robinson est mal dégagé par la défense et Denayer. Cela retombe sur Ogbene. Le jeune joueur de Roterham contrôle à la retourne, tente le ciseau. Son geste est magnifique et trompe Mignolet (36e).

Les Belges souffrent en fin de première mi-temps. McLean et Robinson font mal en reconversion, les espaces sont bouchés et même si l'Eire n'a pas de grosses opportunités, les hommes de Stephen Kenny font peur. Score au terme des 45 premières minutes : 1-1.

Un rarissime but sur corner aurait dû faire l'affaire...

Roberto Martinez n'effectue qu'un seul changement : Alexis Saelemaekers, qui a plusieurs fois dézoné en première mi-temps, est remplacé par Foket.

Le second acte commençait comme s'était fini le premier : par une occasion irlandaise. Une mauvaise relance de Mignolet, qui veut reconstruire depuis l'arrière, amène à une grosse occasion. Tielemans sauve devant McLean puis Denayer sauve sur la ligne (46e).

Quelques minutes plus tard, une mauvaise couverture de Foket offrait une nouvelle grosse opportunité (50e).

Des Diables peu inspirés s'en remettent alors - une fois n'est pas coutume - à un coup de coin. Vanaken, seul dans le rectangle, s'élève plus haut que tout le monde et reprend de la tête. Le ballon est dévié par Coleman, pourtant excellent, dans ses propres filets (60e).

Mais l'adversaire des Diables est solide, montre du caractère. Les Irlandais poussent. Boyata revient en catastrophe devant le nouveau venu Keane (80e), avant que le but de l'égalisation n'arrive.

Ogbene, encore lui, récupère un ballon sur l'aile droite. Il est libre de centrer, et il le fait bien : c'est repris par Browne. Mignolet ne peut rien faire, c'est 2-2 (85e).

Les Diables auront à coeur de faire mieux face au Burkina Faso. Cela tombe bien, Martinez a de quoi faire tourner.