Hans Vanaken : "Nous manquons encore d'automatismes"

Second buteur du match, le milieu de terrain du Club de Bruges a analysé le nul en Irlande.

Passeur décisif puis buteur, Hans Vanaken (29 ans) a été l'un des Diables les plus en vue dans une rencontre compliquée (2-2). "Je pense que nous avons bien commencé le match (but de Batshuayi dès la 12e minute, ndlr)", a déclaré le Brugeois après la confrontation au micro de la VTM. "Notre plan a fonctionné. Nous avions le contrôle et la possession, mais après une demi-heure, cela s'est estompé (le but égalisateur d'Ogbene est tombé à la 35e, ndlr). "Nous sommes tombés un peu au niveau de l'adversaire et n'avons pas été assez durs dans les duels. Les Irlandais ont aussi commencé à mettre un peu plus de pression grâce au soutien du public après quoi les espaces sont devenus trop grands pour nous."

L'heure est maintenant à la réflexion, et à la préparation du match contre le Burkina Faso. "Nous devons maintenant chercher une explication quant à la raison pour laquelle cela s'est produit. Nous devons faire cette analyse pour le Burkina Faso."

La Belgique et Roberto Martinez a décidé de se passer de ses cadres, tels que Romelu Lukaku ou Kevin de Bruyne. "Avec ces gars-là, vous avez toujours des joueurs qui ont un impact", a poursuivi Vanaken. "Mais encore une fois : dans la première demi-heure, les choses se sont bien passées. C'est peut-être parce que cette équipe n'est pas encore à l'écoute. Il nous manque quelques automatismes. Heureusement, j'ai pu marquer d'un corner de la tête (son 4e but avec les Diables, ndlr). C'est toujours agréable d'être décisif, mais j'aurais préféré remporter la victoire", a-t-il conclu.