Leander Dendoncker après le partage en Irlande : "Une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble"

Les Diables Rouges ont partagé l'enjeu en Irlande (2-2) en match amical ce samedi.

Roberto Martinez a voulu effectuer des changements en ne convoquant pas les joueurs à plus de 50 sélections et en alignant ceux qui sont habituellement sur le banc comme Leander Dendoncker. "Je suis un peu mitigé. Je pense qu’on a bien commencé le match vu les circonstances. C’est quand même une nouvelle équipe, plein de nouveaux joueurs. Une équipe qui n’a pas l’habitude de jouer ensemble", a confié le médian au micro de la RTBF.

"Je pense que la première demi-heure, on s’est vraiment bien débrouillé. On a bien fait tourner le ballon. Mais quand on allait vers l’avant, le timing n’était pas toujours le bon. On s’est parfois précipité alors qu’on aurait plus pu garder le ballon pour les faire souffrir, les faire courir plus. Je trouve qu’on a bien fait ça pendant la première demi-heure. On a mis le but. Après quand on a encaissé le but on a peut-être oublié de continuer à jouer. En deuxième mi-temps on a réessayé de jouer de derrière mais ça manquait de justesse", a souligné le joueur de Wolverhampton.