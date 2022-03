Des Diables "apathiques" ont déçu : "Comme s'ils jouaient au ballon dans le jardin"

Notre équipe nationale a livré une prestation moribonde face à de vaillants Irlandais.

Il s'agissait d'un vrai premier test pour la sélection U50 de Roberto Martinez. Sans inspiration, aidés par un exploit individuel de Batshuayi puis un but de Vanaken un peu chanceux, les Diables ont été malmenés, ont presque coulés face à la pression. Il y a de vraies leçons à tirer de cette confrontation amicale, quel que soit le compartiment du terrain concerné.

Capitaine et censé apporter son leadership et son expérience, Youri Tielemans a été pointé du doigt. "C'est une figure dont on attend du leadership, quelqu'un qui sait diriger un match", a déclaré l'analyste de Sporza et ancien joueur notamment de l'Antwerp et du Standard Eddy Snelders. "Seulement, il a été remarquablement absent. Après quelques bons matches à Leicester on ose tomber assez vite dans l'euphorie et les superlatifs, mais il ne faut pas les faire sortir contre Irlande."

Le milieu de Leicester n'a pas été le seul à passer à côté de son match. "Saelemaekers et De Ketelaere m'ont également déçu. Ce dernier avait trop peu d'apport offensif. Saelemaekers (sorti à la mi-temps, ndlr) m'a surtout déçu défensivement - presque tout le danger venait de ce côté."

Au final, aucun Diable n'est à sortir du lot. "Les Belges étaient généralement trop apathiques, trop lents. Ils ont joué beaucoup trop peu contre une équipe médiocre (sic) comme l'Irlande."

"La stabilité derrière n'était pas assez constante et il y avait un manque total de rythme pour créer des occasions", a fustigé Snelders. "Comme s'ils jouaient au ballon dans le jardin."

Quelques points positifs à tirer...sans grands enjeux

"Dendoncker a été bon avant la pause. Vanaken a également été présent par moments dans les 45 premières minutes. Et Batshuayi n'a pas été bon, mais efficace. L'entraîneur national garde cela à l'esprit lors d'un tournoi majeur."

"Novembre est encore loin. De plus, il y a maintenant des gars qui ne sont pas vraiment éligibles pour la Coupe du monde."

"Et les joueurs qui sont normalement assis sur le banc ne diront pas après cette performance : je mérite de jouer. C'est un petit avantage. Parce qu'avec les forts titulaires, tu gagnes normalement ce match avec 0-3 ou 0-4", a conclu Snelders.