Le onze de base des Diables Rouges pour ce premier match amical face au Monténégro est connu, et il est plein de surprises. Par exemple, pas trace de Romelu Lukaku dans le onze... ni sur le banc.

On ne s'attendait pas à énormément d'expérimentations de la part de Domenico Tedesco ce mercredi face au Monténégro... et on avait tort. Le sélectionneur a décidé de ne pas épuiser certains cadres avant l'Euro 2024.

Au goal, Tedesco a opté pour Koen Casteels. Maxim De Cuyper profite de la blessure d'Arthur Theate pour, déjà, être titulaire côté gauche. En défense centrale, pas trace d'Axel Witsel : c'est le duo Debast-Faes qui débutera la rencontre. Thomas Meunier prend place à droite.

Dans l'entrejeu, Amadou Onana et Kevin De Bruyne (capitaine) sont bel et bien titulaires, mais la surprise vient d'Arthur Vermeeren, titularisé par le sélectionneur. En attaque, c'est Yannick Carrasco et Johan Bakayoko qui occupent les ailes.

Grosse surprise, cependant, en pointe : non seulement Loïs Openda est titularisé... mais Romelu Lukaku n'est même pas sur la feuille de match. On peut donc s'attendre à un "faux 9" en seconde période, ou à un Openda jouant les 90 minutes...