Axel Witsel n'a pas rassuré pour son retour chez les Diables : "Un cadeau empoisonné..."

La Belgique s'est imposée sans briller ce mercredi soir face au Monténégro. Monté au jeu en défense centrale, Axel Witsel n'a pas rassuré.

C'est l'une des grosses interrogations avant le début de l'Euro : que penser du retour d'Axel Witsel, qui n'avait plus été appelé depuis la Coupe du monde ?

Le joueur de 35 ans sort d'une très bonne saison à l'Atlético Madrid, où il s'est distingué en tant que défenseur central. Cependant, son manque d'automatismes avec le reste de l'équipe risque d'être un gros problème.

Bien plus encore : sa lenteur. Exemple ce mercredi, lors de sa montée au jeu. Witsel a été dépassé plusieurs fois et aurait même pu se rendre coupable d'un but pour le Monténégro.

Pour la RTBF, l"ancien Diable Rouge Philippe Albert a livré son point de vue. "Axel sait jouer au ballon. Son intelligence de jeu n’est plus à démontrer. Par contre sa vitesse de course dans une défense à 4, c’est un problème."

Selon lui, le problème réside dans le choix de système de Tedesco. "Je ne lui en veux pas, c’est un cadeau empoisonné de la part de Tedesco de le faire évoluer dans une défense à 4, côté gauche en plus, sur son mauvais pied. Si vous décidez de jouer avec Witsel en défense, c’est dans une défense à 3. Il en a l’habitude à l’Atlético de Madrid et il s’en sort positivement."

"Vu les qualités de Witsel, il pourrait encore nous rendre de précieux services en milieu de terrain. Je ne pense pas que Tedesco passera à une défense à 3, ça ferait travailler excessivement nos ailiers sur le plan défensif. C’est au sélectionneur à prendre les bonnes décisions. Il est très bien payé pour ça. Si ça ne va pas, il assumera ses décisions", poursuit Albert, qui ne semble donc pas rassuré...