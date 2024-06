Avec quel 11 face au Luxembourg ? Domenico Tedesco fait une grande annonce !

Pour ce match amical face au Monténégro, Domenico Tedesco a décidé d'aligner un 11 sans plusieurs titulaires. A quelle composition peut-on s'attendre face au Luxembourg.

La Belgique s'est imposée sur le score de 2-0 ce mercredi soir face au Monténégro. Les Diables Rouges ont décroché la victoire grâce à des buts de Kevin De Bruyne et Leandro Trossard.

Ils auront encore un autre match amical à jouer le 8 juin, face au Luxembourg. Ensuite, quelques jours plus tard, ils s'envoleront pour l'Allemagne.

Pour cette répétittion générale avant l'Euro, quel sera le 11 aligné par Tedesco, qui a aligné plusieurs titulaires inhabituels ce mercredi et fait 6 changements à la mi-temps ?

En après-match, il a répondu sans détour à cette question. "Le but des six changements était de contrôler le rythme de chacun. Ceux qui ont joué 90 minutes ce soir ne joueront pas contre le Luxembourg, donc Zeno Debast, Maxim De Cuyper et Arthur Vermeeren."

Il a également expliqué que Romelu Lukaku sera titulaire à la place de Lois Openda, aligné d'entrée ce mercredi et a joué les 90 minutes. "Romelu Lukaku était prêt, il s'est entrainé normalement. Il sera sur la feuille de match samedi."