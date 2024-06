Un "penaltygate" avant de débuter l'Euro ? Domenico Tedesco appelle au calme et livre une réaction...pour le moins décontractée

La Belgique s'est imposée sans vraiment briller ce mercredi soir face au Monténégro (2-0). En fin de match, les Diables Rouges ont hérité d'un penalty.

Les Belges ont réalisé une bonne première mi-temps, mais ont été assez ternes en seconde. Heureusement, la montée de Jérémy Doku a apporté beaucoup de dynanisme et de percussion.

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu, l'ailier de Manchester City a provoqué une faute dans le rectangle. Dès que cela a été sifflé, il s'est emparé du ballon et l'a posé sur le point de penalty. Lois Openda s'est également approché et semblait vouloir le tirer.

Finalement, c'est Leandro Trossard qui s'est chargé de le convertir. Après cet épisode, le sélectionneur Domenico Tedesco a livré une réaction assez décontractée.

"C’est sain, ça prouve qu’ils veulent marquer. C’est normal de vouloir tirer le penalty. Ca n’a pas duré trop longtemps je trouve. On a clarifié les choses avant le match, comme chaque fois", relate la RTBF.

Il a même surpris en expliquant qu'il ne savait plus qui devait le tirer. "Qui devait tirer ? Je ne m’en souviens plus. On a fait beaucoup de changements à la pause, il faudrait que je revérifie mes notes."