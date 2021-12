Genk, une victoire pour espérer

Les Genkois n'ont plus le sort entre leurs mains et une victoire est obligatoire pour espérer accrocher la deuxième place et, dans le pire des cas, conserver une troisième place synonyme de repêchage pour les barrages de Conference League

Genk est dos au mur. Les Limbourgeois, qui occupent actuellement la troisième place de leur groupe en Europa League n'ont pas le choix : ils doivent s'imposer contre le Rapid Vienne est espérer une défaite du Dinamo Zagreb pour valider la deuxième place du groupe, synonyme de qualification pour les barrages d'Europa League. Dans le cas contraitre, une défaite réleguerait les Genkois à la dernière place du groupe et ne les permettrait même pas d'être repêchés pour les barrages de Conference League. Le constat est clair : la victoire sinon rien. Pour sa première sur le banc genkois, Bernd Storck ne pourra pas compter sur Bryan Heynen ni sur Daniel Munoz, tous deux blessés.





