Genk quitte l'Europe par la petite porte

Les Genkois devaient s'imposer contre le Rapid Vienne mais la soirée a tourné au cauchemar pour le club limbourgeois qui termine bon dernier de son groupe...

L'effet Bernd Storck n'aura donc pas eu lieu du côté de Genk. L'entraîneur allemand, arrivé en début de semaine, a assisté impuissant à la défaite de ses nouveaux joueurs contre le Rapid Vienne 0-1.

Après plusieurs minutes d'observation, le Rapid Vienne se créait la première grosse occasion de la rencontre. A la 15e minute, Grüll tentait une frappe à l'entrée du rectangle bien repoussée par Vandervoordt. Trois minutes plus tard, les Autrichiens récidivaient avec une grosse frappe de Kara, à nouveau bien déviée par le dernier rempart genkois.

Peu avant la demi-heure de jeu, Genk héritait d'un corner sur sa première demi-occasion. Mais suite à un mauvais contrôle de Paintsil, Vienne repartait en contre et ouvrait le score suite à une belle réalisation de Ljubicic, très bien servi par Schick. A la mi-temps, le score affichait logiquement le score de 0-1 pour le Rapid.

En début de seconde période, Bernd Storck tentait le tout pour le tout en effectuant un triple changement et en faisant notamment entrer Paul Onuachu. Dès la 51e, le Nigérian se montrait dangereux avec une première frappe mais celle-ci fut trop molle que pour inquiéter le gardien Paul Gartler. Quatre minutes plus tard, Thorstvedt se créait probablement la plus belle occasion de la rencontre mais le gardien autrichien restait très attentif.

A onze minutes du terme, le jeune Luca Oyen, qui a effectué une belle montée au jeu, tentait une frappe qui s'échouera à quelques centimètres du but autrichien. Dans le temps additionnel de la rencontre, Cuesta voyait sa tête passer à quelques centimètres du poteau. Malgré la pression, les Genkois ne parviendront jamais à recoller au score.

Avec cette défaite, Genk peut dire au revoir à l'Europe. Dernier de son groupe avec cinq unités, le club n'est même pas repêché pour les barrages de Conference League. Gand est désormais le seul club belge encore en lice en Europe...