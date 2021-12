Kristian Thorstvedt: "Impardonnable d'encaisser un but comme ça"

Le Racing Genk s'est incliné par le plus petit écart face au Rapid Vienne hier soir, sur une contre-attaque évitable.

Sur un corner Limbourgeois, le Rapid Vienne s'est rapidement reconverti et en deux passes, Ljubicic s'est retrouvé en position d'ouvrir le score: "C'est incroyable que nous concédions un but de cette manière. Quelque chose comme ça n'est tout simplement pas autorisé à ce niveau", a déclaré Thorstvedt à Sporza après la rencontre.

"La première période a été très compliquée pour nous. Mais une amélioration était clairement visible après le retour des vestiaires. Mais pour faire des résultats, il faut tout simplement marquer des buts" réalise l'international norvégien.

Malgré une bonne mi-temps, la série négative de Genk continue. Avant même le nouvel an, les Limbourgeois ne peuvent déjà plus compter que sur le championnat: "Cela fait huit rencontres consécutives sans victoire. Il faut rapidement inverser la tendance. Nous devons analyser ce qui ne va pas. On doit donner moins de buts et créer plus d'occasions. Les quatre prochaines rencontres seront compliquées? Il n'y a aucun match facile en Belgique."