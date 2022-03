Mené 2-0 à la mi-temps, Charleroi livre un bien meilleur second acte et arrache le match nul à Malines !

Après un mauvaise première mi-temps, les Carolos sont parvenus à arracher un point face à des Malinois moins inspirés lors du second acte.

La rencontre débute très mal pour Charleroi. Après seulement cinq minutes, Malines ouvre la marque via Hairemans à la 5e minute. Le milieu de terrain malinois profite d'un très beau centre de son coéquipier Storm et du laxisme de la défense carolo pour faire trembler les filets. C'est déjà 1-0.

Seulement huit minutes plus tard, Cuypers double la mise, très bien servi par Bijker. Entame de match catastrophique pour Charleroi qui aurait pu prendre dans la foulée un troisième but. Lancé sur son flanc, Storm décoche une frappe enroulée qui a failli trouver la lucarne de Koffi.

© photonews

Charleroi tente une timide réponse à la 20e mais la frappe de Golizadeh n'inquiète pas Coucke. La suite de la première mi-temps est beaucoup moins emballante que le premier quart d'heure. Malines se contente de conserver le ballon face à une équipe carolo peu inspirée. La bande à Edward Still s'offre sa première belle occasion de la rencontre à la 43e. Daan Heymans reçoit un très beau centre de Zorgane mais la tête du Belge est très bien déviée par Coucke sur la ligne.

Un sursaut d'orgueil pour les Carolos en 2e mi-temps

Charleroi offre un bien meilleur visage en seconde période. Les Zèbres réduisent la marque à la 50e grâce à une tête d'Andreou sur corner et sont bien plus présents sur le plan offensif. Malgré tout, Malines reste dangereux et s'offre l'une ou l'autre possibilité devant la cage de Koffi avec notamment une très belle frappe de Vinicius qui passe tout proche de la latte.

Mais finalement, Charleroi revient au score. Peu après la 70e et après vérification de la VAR, Jan Boterberg accorde un penalty aux Carolos suite à une main de Swers dans le grand rectangle. Bayo voit sa première tentative arrêtée par Coucke mais le gardien n'est pas bien placé sur la ligne au moment du tir. Penalty à retirer donc et finalement concrétisé par Bayo qui place bien sa balle dans la lucarne.

Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final malgré quelques situations dangereuses dans les deux rectangles. Ce match nul n'arrange aucune des deux équipes qui restent à la 6e place avec 48 unités.