Edward Still analyse le nul de Charleroi à Malines : "Nous étions méconnaissables en première mi-temps"

L'entraîneur carolo reconnaît que la première mi-temps de ses joueurs était loin d'être satisfaisante.

Charleroi a montré un double visage ce samedi contre Malines. Après une très mauvaise première mi-temps, les Carolos ont livré un bien meilleur second acte : "En première mi-temps, nous étions méconnaissables. Ce score de 2-0 à la mi-temps reflétait parfaitement notre début de match. Mais je tiens à féliciter mes joueurs car en deuxième mi-temps, nous avons remis de l'intensité dans notre jeu et cela a fait la différence", déclarait Edward Still à l'issue de la rencontre.

Jackson Tchatchoua était du même avis que son entraîneur : "Ce n'était pas normal d'être menés si vite dans la rencontre. En deuxième mi-temps, nous avons plus souvent tenté d'amener le ballon dans le rectangle adverse. Le fait de jouer plus offensivement nous a aidés. Je pense que nous avions toutes les qualités pour faire un bon résultat ici."