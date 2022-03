Le Standard n'a pas brillé, mais a enfin assuré son maintien !

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplaçait au stade des Éperons d'or pour y affronter Courtrai lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner devait se passer des services de Raskin (blessé) et Sissako (suspendu) pour ce déplacement périlleux à Courtrai. Le coach des Rouches pouvait toutefois compter sur le retour de Dussenne et décidait d'aligner Ngoy, Calut et Bastien d'entrée de jeu.

En début de rencontre, le Standard obtiendra deux opportunités, mais Emond (8e) et Cafaro (10e) ne parviendront pas à cadrer. Par la suite, c'est Courtrai qui aura la possession du ballon, mais sans être véritablement dangereux. En effet, il y aura peu, voire trop peu de choses à se mettre sous la dent durant cette première période. Il y aura certes de l'engagement du côté des deux formations, mais la qualité technique laissera à désirer. Mehssatou décochera une frappe qui rasera le poteau d'Henkinet après la demi-heure de jeu (35e) avant de voir Ngoy jouer les pompiers de service avec deux bonnes interventions (36e et 42e). Aucun spectacle durant cette triste première mi-temps.

© photonews

En début de seconde période, les Rouches auront une petite frayeur après un tir puissant et une reprise de la tête d'Herrmann qui fileront juste à côté (49e et 55e). Les Liégeois auront une grosse occasion avec une reprise de volée d'Emond repoussée in extremis par Watanabe (67e). Fraîchement monté au jeu, Selim Amallah libérera le matricule 16 d'une magnifique pichenette (77e), 0-1. Le score ne bougera pas malgré une tentative de Moreno en fin de rencontre (88e), une victoire qui fait le plus grand bien au Standard.

© photonews

Le Standard de Liège n'a pas livré une grosse prestation, mais remporte trois points synonymes de maintien. Les Rouches sont sauvés grâce à ce succès puisqu'ils possèdent neuf points d'avance sur l'actuel barragiste Seraing à deux journées de la fin de la phase classique.