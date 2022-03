Gilles Dewaele soulagé : "Nous sommes enfin sauvés"

Gilles Dewaele a retrouvé son ancien club lors de la 32e journée, et ce fut un match difficile.

"J'ai joué un an et demi à Courtrai et je garde de bons souvenirs de mon passage chez les Kerels", a déclaré Gilles Dewaele à l'issue de la rencontre. "Le match n'a pas été à la hauteur, surtout la première mi-temps. Nous savions que nous devions prendre au moins un point aujourd'hui. Ici à Courtrai, ce n'est jamais évident, mais nous avons fait notre travail. Nous n'avons jamais douté que nous allions gagner, mais tant que ce n'est pas mathématiquement certain, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Nous avons bien commencé aujourd'hui, mais nous avons ensuite complètement disparu du jeu. Courtrai a pris le dessus et nous avons eu des difficultés", a souligné le back droit rouche.

"Aucun stress pour les deux matchs restants"

"A la mi-temps, nous avons bien parlé et grâce aux remplaçants, nous avons pu renverser la situation. Nous savons que nous avons de la qualité sur le banc, malheureusement cela ne s'est pas toujours vu cette saison. Aujourd'hui, heureusement, c'est le cas. Nous avons remporté trois points importants et nous sommes enfin sauvés. Nous n'y avons jamais vraiment pensé, mais c'est un soulagement que ce soit définitivement acquis. Aucun stress pour les deux matchs restants", a conclu Dewaele.