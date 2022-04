Ascenseur émotionnel à Ostende, le RFC Seraing est officiellement barragiste

Ce samedi, le RFC Seraing se déplaçait à la Diaz Arena pour y affronter le KV Ostende lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Pour ce déplacement à Ostende, Jean-Louis Garcia pouvait compter compter sur le retour d'Ablie Jallow. D'ailleurs, le Gambien était aligné d'entrée de jeu tandis que Kilota, pas encore à 100%, débutait sur le banc. Seraing était dans l'obligation de s'imposer afin de pouvoir continuer de croire au maintien direct tandis qu'un petit nul suffisait aux Côtiers pour rester en D1A.

Pas de round d'observation dans cette rencontre puisque Seraing ouvrira rapidement le score. Grâce à une petite balle parfaitement dosée de Poaty, Jallow s'en ira tromper Scherpen (7e), 0-1.

© photonews

Ostende tentera de réagir directement mais le tir de D'Arpino passera à côté (8e). Le médian français devra ensuite quitter la pelouse à cause d'une vilaine blessure au genou (20e).

© photonews

Les Métallos pousseront afin de faire le break, mais Maziz (10e et 23e) verra le portier ostendais l'en empêcher. Juste avant la pause, Seraing verra ses efforts tomber à l'eau puisque Cissé enverra le ballon au fond de ses propres filets en voulant dégager un centre d'Ambrose (39e), 1-1. Mikautadze aura l'occasion de permettre aux siens de reprendre l'avantage, mais son tir sera trop croisé (42e).

© photonews

En début de seconde période, Seraing reprendra les commandes de la rencontre via une belle reprise de volée signée Mikautadze (56e), 1-2. Quelques minutes plus tard, Capon décochera une frappe puissante, mais trouvera la barre transversale (64e). Le KVO n'arrivera pas à inverser la tendance face à des visiteurs plus mordants, mais pourra compter sur une main de Cissé dans la surface dans les arrêts de jeu. Gueye transformera le penalty (90e+3), 2-2. Le score ne bougera plus, les Métallos seront mal payés.

© photonews

Avec la défaite plus tôt dans la journée de Zulte Waregem, Seraing savait qu'il était possible de revenir à deux points des Flandriens en cas de victoire à Ostende. C'était presque fait, mais le penalty dans les arrêts de jeu en décidera autrement. Ce n'était pas la journée d'Ibrahima Cissé, fautif sur les deux buts ce samedi. Les Côtiers sont sauvés, les Métallos sont officiellement barragistes.