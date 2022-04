Yves Vanderhaeghe lucide : "C'est malheureux pour Seraing, mais..."

Ostende a arraché le partage dans les arrêts de jeu contre Seraing. Grâce à ce partage, les Côtiers se sont sauvés et ont condamné les visiteurs sérésiens qui méritaient les trois points au vu de la rencontre.

Seraing a dominé Ostende ce week-end, mais n'est pas parvenu à rentrer au Pairay avec les trois points. À part une barre transversale de Capon, le KVO ne s'est pas montré dangereux. C'est le malheureux Ibrahima Cissé qui permettra aux Côtiers de revenir dans la rencontre à deux reprises : un auto-goal et une faute de main provoquant le penalty. Le KVO avait besoin d'un point pour se sauver, c'est chose faite.

"Vous voyez que vous ne devez jamais abandonner"

"Nous avons apporté trop peu aujourd'hui. Ce fut peut-être notre match le moins réussi, mais cela a probablement quelque chose à voir avec la nervosité qui était attachée à ce match. Mais vous voyez que vous ne devez jamais abandonner. C'est bien sûr malheureux pour Seraing, mais c'est aussi l'une des raisons de leur partage : ils marquent un auto-goal et commettent un faute de main dans le rectangle", a souligné Yves Vanderhaeghe au micro d'Eleven Sports.

"Nous devons pratiquer un football plus technique et physique"

"Nous devons maintenant travailler très dur pour l'année prochaine afin d'éviter de tels matchs. Nous devons pratiquer un football plus technique et physique pour pouvoir gagner ces rencontres. J'espère que tout le monde ici - joueurs et conseil d'administration - aura plus d'ambition pour que nous soyons en sécurité beaucoup plus tôt", a conclu le coach d'Ostende.