Un scénario fou et un partage à l'arrachée: Charleroi tient tête à Genk

Charleroi arrache un premier point en Europe Playoffs. Passés par tous les sentiments, les Zèbres ont forcé le match nul dans les arrêts de jeu contre Genk grâce à Vakoun Bayo (2-2) et Genk loupe l'occasion de prendre la tête des Europe Playoffs.

Éclipsé en une mi-temps par la Gantoise la semaine dernière, le Sporting de Charleroi devait une revanche à ses supporters. C'est avec détermination et l'envie d'aller vers l'avant que les Zèbres ont entamé la rencontre, contre des Genkois plus timides et moins inspirés.

Mais il a fallu attendre près de 20 minutes pour voir les Zèbres amener un premier danger dans le rectangle limbourgeois. Grâce à une récupération haute de Joris Kayembe qui a manqué son centre dans la foulée. Quelques instants plus tard, Anass Zaroury était le premier à tenter sa chance au but, mais sa frappe enroulée était trop enlevée.

Vakoun Bayo lance Charleroi

En fin de première période, c'est Daan Heymans qui passait tout près de l'ouverture du score, mais là encore, la frappe n'était pas cadrée. Le but d'ouverture allait quand même tomber à la pause, grâce à un excellent centre de Ken Nkuba et à une reprise de la tête parfaite de Vakoun Bayo.

La réaction de Genk, le réflexe de Koffi, le poteau de Heymans

Menés, les Limbourgeois devaient réagir après le repos, ils auraient pu égaliser dès le retour des vestiaires, mais Hervé Koffi en a décidé autrement. Le portier carolo a sorti un superbe réflexe du pied pour empêcher Junya Ito de trouver l'ouverture.

Genk a enclenché la marche avant, mais les espaces se sont libérés pour les avant du Sporting de Charleroi, à l'heure de jeu, Daan Heymans pensait en profiter. Le milieu offensif des Zèbres filait dans le dos des défenseurs de Genk et plaçait le ballon hors de portée de Marten Vandevoordt, mais son envoi était repoussé par le poteau.

Quatre minutes pour renverser Charleroi

Une occasion manquée que Charleroi allait payer dans les dix dernières minutes. Un bon centre de Junya Ito, une reprise parfaite de Paul Onuachu et le match avait tourné. Et quatre minutes plus tard à peine, Genk allait prendre les devants, grâce à Kristian Thortsvedt, à l'affut sur une frappe repoussée par Koffi.

Mais Charleroi n'avait pas dit son dernier mot pour autant. Les Zèbres y ont crû jusqu'au bout et ils ont été récompensés, grâce à l'inévitable Vakoun Bayo, qui remettait les deux équipes à égalité à la 92e minute. Charleroi a même pensé à la victoire dans les toutes dernières secondes, mais le troisième but de Bayo a logiquement été annulé par une position de hors-jeu. Les deux équipes se quittent donc sur un partage, au terme d'une deuxième mi-temps de folie...