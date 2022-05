La soirée "presque parfaite" de Vakoun Bayo contre Genk

L'attaquant des Zèbres est passé tout près du triplé et d'offrir la victoire à Charleroi en toute fin de match.

C'était "une soirée presque parfaite" pour Vakoun Bayo. "Si le troisième goal avait été accepté, ça aurait mis tout le monde en joie", regrette l'attaquant ivoirien, auteur de ses huitième et neuvième buts de la saison, vendredi soir, contre Genk.

Et si la victoire n'est pas au bout, le doublé de l'attaquant ivoirien offre un partage largement mérité aux Zèbres. "On a tout donné, les supporters ont été magnifiques, on est un peu déçu. C'est frustrant. (...) Mais on n'a pas lâché, on a crû en nous, on est revenu au score. Cela prouve que nous sommes une équipe, qu'on est solidaires et qu'on donne tout pour aller de l'avant."