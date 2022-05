🎥 Le "fantastique but" de Marco Ilaimaharitra à Genk

Le Sporting de Charleroi est rentré bredouille de son déplacement à Genk, mais Marco Ilaimaharitra a sans aucun doute inscrit le but de la soirée.

Les Zèbres se sont inclinés au terme d'un match spectaculaire, à Genk, mardi soir. Ils avaient pourtant ouvert le score en première période, grâce à un Marco Ilaimaharitra inspiré, qui a trouvé la lucarne du but de Tobe Leysen sur une splendide frappe à distance. "Un but fantastique", soulignait Bernd Storck après la rencontre.

Et ce n'est pas le premier bijou planté par les Zèbres au Racing Genk. En phase classique, au même endroit et dans le même but, Ali Gholizadeh avait, lui aussi, trouvé la lucarne d'un but défendu ce soir-là par Maarten Vandevoordt...