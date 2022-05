Bernd Storck entre déception et satisfaction après le partage de Genk à Charleroi

Le Racing Genk a laissé filer les trois points en toute fin de match, mais Charleroi aurait pu plier la rencontre bien avant et Bernd Storck en est conscient.

Longtemps mené à Charleroi, le Racing Genk a inversé la tendance avant de voir la victoire lui échapper dans le temps additionnel. C'est donc avec des sentiments partagés que Bernd Storck a quitté le Hainaut, vendredi soir.

"C'est dommage", regrette le coach allemand pour Sporza. "Quand tu mènes 2-1, en fin de match, tu veux les trois points, mais au final, on peut être content avec ce partage", tempère-t-il.

Parce que Genk a longtemps été mené et que Charleroi a eu l'occasion de tuer le match avant que Paul Onuachu et Kristian Thorstvedt n'inverse le cours du match. "On vise toujours la victoire, mais ce soir on peut se satisfaire d'un point. Maintenant, on se concentre sur le match retour", conclut-il.