Atanga sort le KV Oostende de la zone rouge

Rejoints au score par Jelle Vossen, les Côtiers ont fait la différence, en fin de rencontre, via Atanga.

Cette 14e journée de Jupiler Pro League se terminant à la Côte, ce dimanche. Une affiche importante de bas de tableau opposait le KV Oostende à Zulte-Waregem. Après deux victoires consécutives, les hommes de Mbaye Leye se montrent dangereux dès les premières minutes de la partie. Bien lancé dans la profondeur, Offor se retrouve en face à face avec Philips, mais pousse bêtement son ballon trop loin et perd son duel (7e). Quelques instants plus tard, le même Philips est à la bonne place devant Vigen (11e).

Progressivement, le KVO va équilibrer les débats et se procurer ses premières occasions, à l'image de cette bonne sortie de Bostyn devant Hornby (29e). Dans le temps additionnel du premier acte, Indy Boonen est alerté sur le côté gauche du rectangle. Sa frappe, croisée, est imparable. 1-0 pour les Côtiers (45+1e).

Dès le retour des vestiaires, les hommes d'Yves Vanderhaeghe démontrent leur envie de faire le break. Hornby et Tanghe manquent de peu le break.

Alors que le KVO avait petit à petit pris le contrôle de la première période, Zulte-Waregem prend celui de la deuxième. Plus tranchants, les hommes de Mbaye Leye gagnent plus de duels, avancent mieux sur le terrain, et commencent à maîtriser le match. Centre de Drambaev, tête de Offor, Philips intervient. Ce n'est pas dangereux, mais Zulte se réveille. Vingt minutes avant le terme, Jelle Vossen suit parfaitement un coup-franc mal dégagé par la défense, frappe du gauche et trompe Philips. 1-1, c'est loin d'être illogique (70e).

Alors que l'on imagine l'Essevee capable de faire la différence, Atanga se retrouve curieusement isolé sur son côté droit après un appel en profondeur. L'ailier du KVO ne se fait pas prier, et redonne l'avance aux siens (2-1, 80e).

Cette bagarre de bas de tableau est donc remportée par le KV Oostende, qui sort de la zone rouge et prend la 14e place. Zulte, avec 11 unités, est lanterne rouge.

Technique de la rencontre

KV OOSTENDE 2

ZULTE-WAREGEM 1

Arbitre : Jan Boterberg

Les buts : Boonen (1-0, 45+1e), Vossen (1-1, 70e), Atanga (2-1, 80e)

Cartes jaunes : Urhoghide, Vigen, Miroshi, Hornby, Tambedou

KV OOSTENDE : Phillips - Capon (72e Atanga) - Tanghe - Urhoghide - D'Haese (78e Albanese)- McGeehan - Dewaele (29e Osifo) - Sakamoto - Ambrose (72e Katelaris)- Hornby - Boonen (72e Batzner)

ZULTE-WAREGEM : Bostyn – Ciranni - Tsouka (68e Gano) - Willen - Miroshi (58e Drambaev) - Rommens - Tambedou - Vigen (81e Ndour) - Fadera - Offor - Vossen