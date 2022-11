Le Club de Bruges partage au Bayer Leverkusen et finit deuxième de son groupe

Le Club Bruges se déplaçait au Bayer Leverkusen ce mardi soir (18h45) pour le sixième et dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Déjà assurés de disputer les huitièmes de finale, mais pas encore de terminer premiers de leur groupe, les Blauw en Zwart avaient leur sort entre les mains. En face, le Bayer Leverkusen était dans l'obligation de l'emporter s’il veut garder un espoir de décrocher la troisième place et passer l'hiver européen en Europa League.

Le Club de Bruges devait composer sans quelques blessés, notamment Mata et Rits. Et des suspendus, Odoi, Onyedika et Sylla. Côté allemand, il y avait des absents pour blessures comme Azanguiz, Azmoun, Hincapie ou Wirtz.

© photonews

Le round d'observation entre les deux équipes durait plus au moins une demi-heure puisque le Bayer et Bruges prenaient leur temps pour construire. La première occasion de la partie, et tir cadré, venait des pieds de Diaby après un service d'Hudson-Odoi vers la surface mais la frappe croisée du Français était repoussée par Mignolet (33e). Bruges réagissait via Kamal Sowah. Le joueur de Bruges arrachait le ballon dans les pieds d'Exequiel Palacios avant de se projeter rapidement vers la cage adverse et de pousser Lukás Hrádecky à la parade (40e). En fin de première période, Callum Hudson-Odoi s'offrait une dernière échappée et filait dans la surface, mais un énorme retour de Casper Nielsen coupait cette offensive (45e+2). Score vierge et nul à la pause.

© photonews

Le Club remontait sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives et mettait également plus de rythme. Sur un centre de Sobol vers le deuxième poteau, Buchanan surgissait et plaçait un tir puissant sur la barre transversale (47e). Simon Mignolet effectuait ensuite un arrêt exceptionnel sur une reprise de la tête signée Schick sur corner (54e). Les deux équipes ne semblaient pas avoir envie de forcer la décision durant la dernière demi-heure de jeu. Bruges devait pourtant s'imposer pour assurer sa première place de groupe, mais devait finalement se contenter d'un partage en Allemagne (0-0).

© photonews

Ce résultat ne permet pas à Bruges de rester devant Porto qui prend la première place du groupe après sa victoire contre l'Atlético de Madrid (2-0). Les Brugeois, qui devaient se passer de beaucoup de joueurs importants ce mercredi soir, sont deuxièmes de leur groupe. En revanche, le Bayer Leverkusen est troisième et bascule en Europa League tandis que l'Atlético est éliminé.

Bayer Leverkusen : Hrádecký - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Palacios (Demirbay 46e), Bakker - Diaby (Adli 76e), Schick (Hlozek 89e), Hudson-Odoi (Amiri 76e)

Club de Bruges : Mignolet - Meijer, Mechele, Boyata, Sobol (Larin 79e) - Vanaken, Nielsen - Buchanan, Sowah, Lang (Skov Olsen 67e), Jutgla (Yaremchuk 87e)

Arbitre : Maurizio Mariani

Avertissement : Palacios (43e), Andrich (63e) ; Sobol (36e), Boyata (82e), Nielsen (85e)

But : /