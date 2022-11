Les caisses du Club de Bruges bien remplies après la phase de poules

Auteur d'un 11/18, le Club de Bruges a renfloué les caisses de manière importante lors de cette première partie de campagne européenne.

En Ligue des Champions, le Club de Bruges a impressionné tout le monde. Avec 11 points récoltés sur 18 possibles, les hommes de Carl Hoefkens ont brillamment glané la deuxième place du groupe, synonyme de qualification pour les 1/8es de finale de la compétition. Si les Blauw&Zwart doivent désormais attendre le tirage au sort pour estimer leurs chances de rejoindre les quarts de finale, un premier bilan comptable peut déjà être tiré, et il est très intéressant.

En effet, cette compagne de Ligue des Champions a déjà rapporté 47.5M € au club de la Venise du Nord. La prime de départ s'élevait à 27.6M €, et les Gazelles ont empoché 8.4M € supplémentaires pour leurs succès et 1.86M € pour les partages. Enfin, la qualification pour les 1/8es de finale a rapporté plus de 10M € au Club.

Si certains adversaires potentiels paraissent à la portée des Brugeois, il faudra cependant attendre le tirage au sort pour évaluer les chances du Club de Bruges d'empocher la prime de qualification pour les quarts de finale de 10.6M €.