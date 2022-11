Casper Nielsen : "Nous pouvons être fiers de nous en sortir en tant qu'outsider"

Le Danois a livré une grosse prestation avec le Club de Bruges au Bayer Leverkusen lors de la sixième journée de la Ligue des champions (0-0). L'ancien Unioniste a d'ailleurs été élu homme du match.

Pour sa première saison en Ligue des champions, Casper Nielsen va goûteraux huitièmes de finale. Celui qui s'est adressé à la presse avec le prix de l'homme du match dans les mains, a tout de même ressenti une certaine déception après le partage en Allemagne.

"Je suis ici avec un sentiment étrange et mitigé. Nous sommes bien sûr heureux de la qualification mais c'est dommage de ne pas terminer à la première place du groupe. L'équipe devrait être incroyablement fière d'avoir progressé en tant qu'outsiders. C'est formidable pour le football belge. Les cinq clean sheets prouvent à quel point tout le monde veut se battre les uns pour les autres, nous devons garder cet état d'esprit au prochain tour. Je n'ai pas de préférence, on verra qui on tire car il faut de toute façon y aller à 100%", a souligné le Danois.