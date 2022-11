Simon Mignolet rejoint un cercle très fermé comprenant Van Der Sar, Buffon et Reina

Le portier du Club de Bruges a, une nouvelle fois, préservé sa cage inviolée sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

Sixième rencontre, et cinquième clean-sheet pour le Club de Bruges, ce mardi soir, sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Qualifiés pour les 1/8es de finale de la compétition, les Blauw&Zwart ont surpris tout le monde, notamment grâce à un Simon Mignolet hors du commun. Après avoir gardé le zéro à deux reprises face aux Allemands et à l'Atlético, et une fois face à Porto, Mignolet devient le 8e gardien de l'histoire de la Ligue des Champions (depuis 1992-1993) à obtenir cinq clean-sheets lors de la phase de poules.

Gardiens de but avec 5 clean-sheets lors d'une phase de groupes de Ligue des Champions

Edwin van der Sar (Ajax, 1995/96)

Gianluigi Buffon (Juventus, 2004/05)

José Manuel Reina (Liverpool, 2005/06)

Danijel Subasic (AS Monaco, 2014/15)

Miguel Ángel Moyà (Atlético Madrid, 2014/15 )

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain, 2015/16)

Sergio Rico (Séville, 2016/17)

Simon Mignolet (Club Bruges, 2022/23)