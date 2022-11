Hoefkens : "On nous prenait pour des fous quand on disait que le Club de Bruges se qualifierait dans ce groupe"

La déception de Carl Hoefkens après le partage au Bayer Leverkusen (0-0) a rapidement cédé la place à la satisfaction puisque le Club s'était qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Hoefkens est très fier de ce que son équipe a réalisé au cours de cette campagne européenne. "J'ai rapidement oublié la petite déception puisque j'ai pensé à ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. Nous avons eu de petites occasions, notamment celle de Sowah qui était très bonne, Hradecky l'a sauvée intelligemment. Au plus haut niveau, il faut prendre ces risques. Je suis et je reste incroyablement fier de ce que nous avons réalisé."

"À la mi-temps, nous savions que Porto était en tête, mais je n'en ai délibérément pas parlé au groupe car l'intention de gagner était toujours là et cela ne devait pas changer. Je suis super satisfait de notre parcours car on nous prenait pour des fous quand on disait que le Club de Bruges se qualifierait dans ce groupe."