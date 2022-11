Mignolet salue la performance du Club de Bruges : "Nous voulions faire mieux que nos précédentes campagnes"

Mignolet et le Club de Bruges ont gardé le zéro lors de cinq rencontres sur six. Une performance solide et le Diable Rouge s'en rend compte.

"Nous voulions faire mieux que la campagne précédente et nous avons plus que réussi. Avec cinq clean sheets en phase de groupe, vous pouvez être satisfait. Nous avons joué contre une équipe stable qui ne s'était pas encore qualifiée pour l'Europa League, donc le match n'était certainement pas facile", a expliqué Simon Mignolet à l'issue du partage au Bayer Leverkusen (0-0). "C'est une petite déception que nous n'ayons pas gagné le groupe mais avec notre performance nous pouvons être très fiers. Nous voulons toujours gagner, le Club de Bruges est comme ça. J'ai toujours dit que je voulais faire match nul avec Liverpool, mais ce sera difficile dans leur groupe de finir quand même en vainqueur. Quoi qu'il en soit, il sera important de garder le zéro lors du huiitème de finale aller de la C1."

