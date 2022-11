Anderlecht se fait très peur, mais va chercher la qualification à Silkeborg !

Anderlecht a plié mais n'a pas rompu en seconde période : les Mauves ont été chercher leur qualification à Silkeborg !

On a vite compris au fil des semaines européennes que ce dernier déplacement en Conference League, à Silkeborg, serait probablement décisif pour le RSC Anderlecht. Entre temps, Felice Mazz a pris la porte et le Sporting arrive au Danemark sur les ailes d'une autre dynamique : Robin Veldman paraît déjà avoir remotivé les troupes, malgré le couac face au FCSB. Et Anderlecht ne doit au moins pas s'embarrasser de calculs : il faut gagner, un point c'est tout.

Comme contre Eupen, Veldman opte pour une défense à 4, s'inscrivant en faux par rapport à Mazzù. Surprise cependant : pas de Hoedt, plutôt Delcroix aligné au poste d'arrière gauche. Noah Sadiki, lui, prend place à droite en l'absence de Murillo suspendu. Est-ce ce changement de système? Est-ce le synthétique, qui réussit au club cette saison (STVV, Bâle) ? Toujours est-il qu'Anderlecht combine bien et est en jambes. Il manque cependant à Silva et Amuzu, qui se cherchent beaucoup, la précision dans les derniers mètres, et aucune occasion n'est à signaler en début de match.

© photonews

La première alerte est pour Van Crombrugge sur corner, mais le portier exorcise ses démons en captant le ballon en deux temps (18e). Sur un contre, Anderlecht frappe alors : Amuzu décale Verschaeren, dont le centre trouve Lior Refaelov : la frappe de l'Israélien est splendide (20e, 0-1). On voit enfin du mouvement dans le jeu du RSCA, et Silkeborg est dépassé : Klynge doit se sacrifier sur un long ballon de Van Crombrugge vers Verschaeren, qui avait pris devants. Le défenseur danois est logiquement exclu (26e). Les étoiles s'alignent. Silkeborg a cependant quelques atouts, comme le duo Sonne-Kusk qui reste dangereux (31e). Mais à 10, les Danois font le gros dos : Fabio Silva, puis Lior Refaelov se heurtent à la main ferme de Nicolai Larsen (39e).

Van Crombrugge en patron

Anderlecht mène et est à 11 contre 10, mais on a comme cette sensation confuse qu'il faut faire le break. Les hommes de Veldman sont encore trop convalescents pour gérer une avance d'un but avec calme. Fabio Silva, cependant, envoie une frappe de peu à côté (48e), et Silkeborg réagit, histoire de montrer qu'il vit toujours : l'excellent Kasper Kusk, trouvé en retrait par Jorgensen et bien seul, manque le cadre de peu (53e). La possession est Mauve, pas la confiance.

La confiance, Hendrik Van Crombrugge aurait pu la perdre ces dernières semaines. Et le capitaine du RSCA va enfiler le bleu de travail, et relever la tête. Sur un obus de Kusk (66e), puis une phase brouillonne que Thordarson ne peut finir (67e), le portier sauve les meubles. Benito Raman, en contre, fait des noeuds dans ses jambes (75e). Et à 11 contre 10, Anderlecht va se retrouver sous l'eau, vague après vague après vague danoise. Les Belges n'existent plus, Van Crombrugge sauve encore ses couleurs à la 88e devant Tengstedt...et au fin fond du temps additionnel, alors que la corde se tend et rompt presque, Benito Raman finit par délivrer son équipe (90e+5, 0-2). Le score ne dira pas à quel point Anderlecht a été mauvais en seconde période. Mais le score importe peu : le RSCA est qualifié pour les barrages de la Conference League, et passe l'hiver au chaud. Comme tous nos clubs belges. Bravo à tous !