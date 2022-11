Quel tirage pour Anderlecht ? Des adversaires prenables, d'autres à éviter

Anderlecht passera l'hiver au chaud, et c'est une belle réussite au vu de la forme actuelle des Mauves. D'ici à février, le RSCA peut se remettre en selle et aborder son barrage européen au mieux.

Le RSC Anderlecht n'aurait pas dû, sur papier, trembler autant pour sortir de sa poule en Conference League. Mais le résultat est là : les Mauve et Blanc sont en barrages pour les 8es de finale, et affronteront un 3e de groupe d'Europa League pour accéder au tableau final. Au vu de la domination absolue de West Ham United dans le groupe, c'était le meilleur résultat possible. Reste désormais à reconstruire sa confiance. Lundi 7 novembre, nous saurons qui Anderlecht affrontera, et il y a à boire et à manger dans les tirages potentiels.

Le match de gala : Lazio Rome

Ceux qui rêvent d'une grande soirée européenne, d'un déplacement dans un stade et une ville légendaires et d'un choc digne des grandes années d'Anderlecht ne veulent qu'un nom : la Lazio Rome. Les Laziale ont été victimes d'un scénario complètement fou dans le groupe F de l'Europa League : les 4 équipes ont terminé à égalité de points (8). Une défaite à Feyenoord a coûté la qualification à la Lazio, reversée en Conference League aux dépens de Sturm Graz, 4e.

© photonews

On peut donc parler de petit échec pour la Lazio, mais pas de débandade, et les hommes de Maurizio Sarri voudront imiter le rival romain en faisant un beau parcours en Conference League. Sportivement, c'est le tirage à éviter pour Anderlecht.

Le déplacement infernal : Bodo/Glimt

Bodo/Glimt s'est révélé au public européen lors de sa campagne d'Europa League en 2021-2022 : champion surprise de Norvège en 2021, le club a fait sensation en poules de la compétition en écrasant l'AS Rome (6-1). Il faut dire que se rendre à Bodo a tout d'une expédition : la ville est la plus septentrionale de la compétition, plus de 1000km au nord de la capitale Oslo. Cette même saison, Bodo/Glimt ira jusqu'en quarts de finale de la compétition, s'inclinant alors face à la Roma qui prend sa revanche et ira soulever le trophée.

Mais les performances de Bodo/Glimt prouvent que le club, d'où vient notamment la sensation unioniste Victor Boniface, est loin d'être à prendre à la légère, terminant troisième d'un groupe comprenant le FC Zürich, Arsenal et le PSV Eindhoven. La saison passée, Bodo/Glimt avait éliminé le Celtic Glasgow et l'AZ Alkmaar après être sorti de sa poule en Conference League. Un déplacement dans le Grand Nord au mois de février, face à un adversaire de ce niveau, a tout du cauchemar.

Les défis de taille : Braga et Trabzonspor

Sans avoir le caractère insurmontable sur papier de la Lazio Rome, le SC Braga reste un adversaire de haut niveau, qui en a remontré à l'Union Saint-Gilloise en poules et a notamment battu l'Union Berlin (1-0). Il a même fallu un miracle unioniste pour que les hommes de Geraerts l'emportent au Portugal (deux buts dans les dix dernières minutes pour une victoire 1-2), et le retour à Den Dreef a été très disputé (3-3).

Trabzonspor n'est de son côté pas à sous-estimer : l'AS Monaco en a fait l'amère expérience, prenant une gifle en Turquie (4-0). Il s'en est fallu de peu que les champions de Turquie en titre sortent de leur poule en Europa League, et le RSC Anderlecht ne serait très certainement pas favori face à un Trabzonspor où évoluent des noms tels que Marc Bartra (ex-Dortmund, Barça), Marek Hamsik (ex-Napoli), Stefano Denswil (ex-Bruges) ou encore...Trézéguet (ex-Anderlecht).

Accessibles sur papier : AEK Larnaca, Sheriff Tiraspol, Qarabag, Ludogorets

Pour résumer, 4 tirages sur 8 paraissent plus simples que les autres pour le Sporting d'Anderlecht, sans qu'on puisse vraiment les mettre sur un pied d'égalité. Ainsi, un déplacement lointain à Qarabag, en Azerbaïdjan, a tout du match-piège, tandis que le Sheriff Tiraspol a déjà prouvé en Ligue des Champions pouvoir surprendre les plus grands, comme le Real Madrid battu à Santiago Bernabeu à la surprise générale. Ces deux équipes restent cependant "prenables" et pourraient être vus comme des tirages acceptables - mais compliqueraient aussi le déplacement des supporters.

L'AEK Larnaca et le Ludogorets Razgrad, déplacements moins délicats à gérer et équipes prenables sans grandes références européennes, ne devraient pas être sous-estimés mais sont en théorie les meilleurs tirages possibles pour Anderlecht. Tous deux ont fini troisièmes loin derrière les places en Europa, et profité respectivement d'un Dynamo Kiev peu concerné par le football en ce moment et d'un HJK Helsinki nettement inférieur. Un RSCA des grands soirs partirait largement favori. Reste à garder la confiance...